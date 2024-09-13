Değişim hücumda başlayacak

Trabzonspor, Beşiktaş maçına mutlak galibiyet parolası ile hazırlanırken, 11 yıl aradan sonra bordo-mavili takımın başında ilk sınavına çıkacak Şenol Güneş de üst üste iki şampiyonluk yaşadığı eski takımına sürpriz peşinde...Bu arada tecrübeli teknik adam, stoper bölgesindeyse ciddi bir sorun yaşıyor.bu iki ismin olmaması durumuna karşılık alternatif planlar üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyor. Milli oyuncuların gelişiyle birlikteŞenol Güneş teknik heyeti ve futbolcularıyla 'yeniden başlangıç' pozu verdi. Samimi tavırları ve oyuncularıyla iyi diyalogları dikkat çekti.sezonunun son gününde Trabzonspor, çok istediği Gift Orban'ı kadrosuna katmak için mesaisine yoğun bir şekilde devam ediyor. Kontenjanda yer açmak için 3 farklı oyuncuya gelen teklifleri değerlendiren Trabzonspor Yönetim Kurulu, oyuncuları ise takımdan ayrılmaya henüz ikna edemedi. Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bardhi'yi istediklerini ısrarla dile getirirken, tecrübeli oyuncunun bunu kabul etmediği kaydedildi. Eğer Trabzonspor yabancı kontenjanında son gün de yer açamazsa, Gift Orban'ın satın alma opsiyonlu kiralık transferi gerçekleşmeyecek.Trabzonspor'da futbolcular, Beşiktaş maçıyla yatıp kalkıyor. Abdullah Avcı döneminde genellikle stoper oynayan Batista Mendy de derbide asıl görev alanı olan ön liberoda forma giymeyi arzuluyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in bu maç öncesi kararını bekleyen oyuncular antrenmanlarda oldukça istekli çalışırken Beşiktaş'ı yenip üzerlerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyorlar. Takımın tecrübelisi Umut Bozok'un derbinin önemini arkadaşlarına anlatarak, "Bu maçı hem bizim hem de camiamız için mutlaka kazanmalıyız" dediği öğrenildi.Takımdaki kaynaşma da Güneş döneminde yukarı çekilirken bu durum antrenman veriminin artmasını sağladı.