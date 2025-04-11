Değişim vakti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor maçı öncesi Fenerbahçe ile oynanan maçtaki kadroda mecburi ve tercihen olmak üzere değişikliklere gidecek. Her maç farklı bir oyun anlayışı ve rakibe göre saha dizilimiyle çıkmayı planlayan 47 yaşındaki çalıştırıcının, birçok mevkiide revizyon yapması bekleniyor. Öncelikle stoper bölgesinde sakatlığı geçen Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu'dan formayı alacak. Fenerbahçe maçında sol bekte oynayan Arif Boşluk kulübeye çekilecek ve Mustafa Eskihellaç bölgesine geri dönecek.

NWAKAEME, VISCA VE SIKAN 11'I KOVALIYOR

Orta sahada ise mecburi bir değişim olacak. Tekke'nin, kart cezalısı olan John Lundstram'ın yerine yeniden Ozan Tufan'a görev vermesi bekleniyor. Anthony Nwakaeme, Edin Visca ve Danylo Sikan ise ilk 11'de kendilerine yer açmak istiyor. F.Bahçe sınavında takımının tek golünü kaydeden Denis Draguş formasını korumaya çalışacak. Takımın hücum hattında yaşanan bu rekabeti iyi kullanmak isteyen teknik heyet, Çaykur Rizespor karşısında da baskılı ve oyunun büyük bir bölümüne hâkim olan bir takımı sahaya çıkartmak istiyor.