Değişim zamanı

Kayseri maçındaki futbol ve kaybedilen iki puan, beraberinde değişimi getirecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in, statü gereği bu karşılaşmada oynayamayan Serdar Saatçı, Cham ve Banza'nın da dönüşüyle ilk 11'de en az 4 rotasyon yapmayı planladığı öğrenildi. Güneş'in, sakatlanan Savic'in yerineOrsic'in yerine de Nwakaeme'nin oynaması yüksek ihtimal.