Deplasmana özel çalışma

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının bitimine kadar oynayacağı 7 maçın 4'üne deplasmanda çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ise takımın bu sezon dış saha karnesindeki kötü gidişata 'Dur' demek istiyor. Deneyimli hoca, bu soruna çözüm bulabilmek için özel çalışma yapıyor.Trabzonspor iç sahada oynadığı 6 mücadelede ise 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan elde ederek dış sahadaki puan tablosunu ikiye katladı.