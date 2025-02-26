Dertleri adalet değil!

G.Saray ve F.Bahçe ile oynayacakları maçlar için yabancı hakem talep eden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A SPOR'a yaptığı açıklamalarda iki takıma eleştirilerde bulundu. Trabzonspor olarak derbi ile bir işleri olmadığını belirten Doğan, "Lig görüldüğü üzere iki kulübün üzerine kurgulanmış vaziyette gidiyor. Bu iki takımın adalet arayışında olduklarını düşünmüyorum. Aralarındaki bir çıkar kavgasını ülkenin gündemine sokup buradan ilerliyorlar" dedi.

TRABZON'UN 15-20 PUANI ÇALINDI

Türk futbolunda adalet istediklerinin altını çizen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizden de önce bu ligde en fazla Anadolu takımlarının hakkı yeniyor. Türk futbolunda gerçek bir adalet arayışındayız. Planlı ve programlı şekilde Trabzonspor'un 15-20 puanı çalınmıştır. Bizim yaşadığımız 2- 3 derbi maçımız var, artık komedi diyorum. Bu hafta sonu oynanan maçımızda verilen bir penaltı pozisyonu var komedi, kamera şakası gibi. Akıllara ziyan! Mevcut MHK ile bu sistemin devam etme şansı yok. Bir an önce bu sistemin düzelmesi lazım. Bu hakemlik camiasındaki kaos bitene kadar yabancı hakemler bu işin içinde olmalı."