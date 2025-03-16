Dışarıda hayat varmış

KRALLIKTA ÇOK GÜÇLÜ

Trabzonspor'un santrforu Simon Banza, 2 maçlık suskunluğunu Başakşehir'e karşı bozdu. Gol sayısını 17'ye çıkarırken krallıkta da Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi (16) geçerek tek başına üçüncülüğü aldı. Bordomavililerin deplasmanda attığı 10 golün 6'sını kaydetti. 54. dakika sarı kart görerek cezalı duruma düşen Banza, Göztepe maçında forma giyemeyecek.



ONURALP AMELİYAT OLDU

Trabzonspor'da sağ dizinde menüsküs yırtığı bulunan genç kaleci Onuralp Çevikkan, ameliyat edildi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, 19 yaşındaki file bekçisinin durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onuralp Çevikkan, başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sporcumuzun en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlaması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.



KAPTAN İŞ BAŞINDA

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, dün takımının galibiyetinde bir kez daha başrolü oynayan isim oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibe iki net pozisyonda geçit vermeyen başarılı file bekçisi, 59. dakikada Başakşehir'in yıldızı Piatek'in penaltısında kalesini kapattı ve takımını oyunda tuttu. Bu sezon 3. kez penaltı kurtaran bordo-mavili ekibin kaptanı, tecrübesini konuşturdu.