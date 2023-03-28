Doğan: Borçtan kurtulmak için projelerimiz hazır’

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni dönem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Ekonomik problemleri sadece Trabzonspor yaşamıyor. Türk futbolunun en büyük problemi bu" diyen Doğan, "Futbolcu geliştirmek ve transfer yapmak zorundayız. Altyapımızı çalışır hale getirmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Teknik adam konusunda, "Lig devam ederken bir başka takımın hocasına talip olamayız. Trabzonspor gelenek göreneklerine böyle bir şey yakışmaz" diye konuşan Doğan, sözlerine şöyle devam etti: "Borçların blok blok kapanması lazım ki bu faiz yükünden kurtulalım. Bununla alakalı 2-3 projemiz var. Toplamda altyapıyı da işin içine kattığımızda gelir getirici projelerimizi önümüzdeki dönem açıklamaya başlayacağız. Trabzonspor asla hedefsiz kalmaz. Önümüzde Türkiye Kupası hedefi var. Ligde de gidebileceğimiz en iyi yere gitmek istiyoruz."Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, kulübün ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Ay sonuna kadar yapılması gereken acil ödemeler bulunduğunu belirten Kafkas, "Geçtiğimiz 10 gün içerisinde yoğun şekilde 100 ila 130 milyon TL arası sponsorluk, loca uzatması, reklam ve hibe adı altında bir kaynak sağladı sayın başkan Ertuğrul Doğan. Önümüzde çok kısa müddette, 320 milyon TL civarı bir ödeme var ve bu bir şekilde halledilecek. Halledemezsen 'borcu yok' yazısı alamıyorsun ve UEFA'dan men olmaya kadar gidebiliyorsun. Öncelikle bunu aşmalıyız" dedi.Trabzonspor'da yeni yönetim kurulu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen, yönetim kurulu üyelerinden Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'ya mazbatalarını teslim etti.TRABZONSPOR'DA yeni yönetimin mazbata almasının ardından görev dağılımı yapıldı. İşte liste: Ertuğrul Doğan (Başkan), Zeyyat Kafkas (Asbaşkan), Serkan Kılıç, Ali Haydar Gedikli, Faruk Hacıhaliloğlu, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral (Başkan Yrd. Yatırımlar ve Projeler), Yahya Karahasan (Başkan Yrd. Dış İlişkiler Sorumlusu), Kemal Ertürk (Genel Sekreter ve Hukuk iş. Sorumlusu), Sami Karaman (Genel Sayman), Ahmet Beşir (Sağlık Kurulu Başkanı), İbrahim Şahinkaya (Pazarlama ve strateji), Derviş Köz (Genel Sekreter Yard. Amatör Branşlar Sorumlusu), Coşkun Öztürk (Tesisler İnşaat ve Stat Sorumlusu), Birhan Emre Yazıcı (Proje ve Sponsorluklar).