Dönüşü muhteşem oldu

Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, geçen sezon ligde 28 maçta attığı 11 golle takımın en skorer ismi olmuştu.29 yaşındaki oyuncu, G.Antep FK maçı ile birlikte muhteşem bir dönüşe imza attı. Sakatlıklarını atlatan ve form tutanTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Avcı, "Diliyorum ki futbolu güzelleştirmek için verdiğimiz uğraş ve misyon sonuç verecek, böyle karanlık ve üzücü futbol akşamları bir daha yaşanmayacak" ifadelerini kullandı. Avcı'nın yanı sıra futbolcular da mesajla tepki gösterdi.