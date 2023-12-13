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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Dönüşü muhteşem oldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dönüşü muhteşem oldu

Fırtına’da bu sezon 9 maçını boş geçen Trezeguet, bir açıldı pir açıldı!

Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, geçen sezon ligde 28 maçta attığı 11 golle takımın en skorer ismi olmuştu. Bu sezon ise tecrübeli futbolcu, ilk 9 karşılaşmasını boş geçerek beklentilerin gerisinde kaldı. 29 yaşındaki oyuncu, G.Antep FK maçı ile birlikte muhteşem bir dönüşe imza attı. Sakatlıklarını atlatan ve form tutan Trezeguet, Sivasspor deplasmanında 1 gol, 1 asistle oynarken, Gaziantep deplasmanında 2 gol atarak yıldızlaştı.

AVCI'DAN KINAMA
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Avcı, "Diliyorum ki futbolu güzelleştirmek için verdiğimiz uğraş ve misyon sonuç verecek, böyle karanlık ve üzücü futbol akşamları bir daha yaşanmayacak" ifadelerini kullandı. Avcı'nın yanı sıra futbolcular da mesajla tepki gösterdi.

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Dönüşü muhteşem oldu
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