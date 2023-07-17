Dorukhan yol ayrımında

Trabzonspor'da geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz, toparlanmakta zorlandı. 27 yaşındaki futbolcu, kamptaki son iki hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. Bjelica'nın, oyuncunun fiziksel olarak eksik kaldığı ve fazla kilolarını vermesi için ekstra idman yapması gerektiğine dair raporuna rağmen oyuncunun istenilen seviyeye gelmediği belirtildi. Hırvat hocanın Dorukhan ile tekrar görüştüğü, oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini ve idman programlarını çıkartamadığını söylediği öğrenildi. Yıldız futbolcu, ayrılma talebini yönetime de iletti. İkna edilemeyen Dorukhan ile yolların ayrılması bekleniyor.