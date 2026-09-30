Dostlar 13 yıl sonra Trabzon’da buluşuyor

Ambleminde taşıdığı Ay-Yıldız'la bordo-mavili renklere sahip olan, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan Drogheda United ile Trabzonspor
arasında kurulan dostluk, milli arada pekiştirilecek. İki takım, yarın hazırlık maçında Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. 19.00'da başlayacak bu anlamlı mücadeleyi A Spor naklen yayınlayacak.
Takımlar 2013'te Dublin'de maç programı yapmış ancak iptal edilmişti. Bordo-mavili takım, İrlanda'ya gitmiş ancak aşırı yağış ve saha şartları nedeniyle karşılaşma oynanamamıştı.
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Mete Efendioğlu - Editör