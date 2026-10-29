Doumbia hamlesi

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ORTA saha rotasyonunu geleceğe yönelik olarak güçlendirmek isteyen Trabzonspor, İsveç ekibi BK Hacken'intransfer listesine dahil etti. Bordo-mavililerin, oyuncu için 5 milyon Euro bütçe ayırdığı ve kısa süre içinde Hacken'in kapısını çalacağı İsveç basını tarafından yazıldı. Fildişi Sahili'nin ünlü futbol okulu ASEC Mimosas'tan geçen kış Hacken'e transfer olan Doumbia, ilk sezonunda 11'de kendisine yer bulmayı başardı ve takımının orta saha dengesinde kilit rol üstlendi. Genç futbolcuyla İsviçre, Fransız ve Alman ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.