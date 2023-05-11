Dovbyk için düğmeye basıldı

Trabzonspor'a gelmek isteyen Artem Dovbyk için pazarlıklar başladı. Aralık ayında kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı forvet, daha önce yaptığı bir açıklamada kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini dile getirmişti.Bjelica'nın da onay verdiği isim için pazarlık maratonu başladı.. Hem oyuncunun kulübü Dnipro ile 6 aylık sözleşmesinin kalması hem de gelmeyi istemesinin, transferi hareketlendirmesi bekleniyor.Trabzonspor kulübünde, Vitor Hugo ve Bruno Peres'in ardından bir ayrılık daha yaşandı. Bordo-mavililer, sezon başında Ajax'tan kadrosuna kattığı gurbetçi futbolcu Naci Ünüvar'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Bilindiği üzere 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 27 Nisan'da yapılan antrenmanda sakatlanmış veBu sezon 13 maçta forma giyebilen Naci Ünüvar, 3 gol atıp 1 asist yaptı.