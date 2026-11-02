Dünya bizi konuşuyor

Trabzonspor'un 61. olağan divan genel kurulu toplantısı dün yapıldı. Transfer politikalarına dikkat çeken bordo-mavili takımın başkanı Ertuğrul Doğan, "Artık sadece Türkiye değil, tüm dünya Trabzonspor'un yaptıklarını konuşuyor. Hata yapma lüksümüz yok. Salah'ın bordo-mavili formayı giymesi kulübün geldiği noktayı gösteriyor. Salah, Messi ve Ronaldo ile birlikte dünyanın ikon futbolcuları arasında. Trabzonspor'un haklarını korumak için dimdik bir şekilde buradayım. Bizim kimseyle işimiz yok. Ama birinin benimle ve kulübümle işi varsa gerekeni de yaparım. Bir adım geri atmak yok. Hep ileriye" diye konuştu. Doğan, İstanbul Arnavutköy'deki 102 dönümlük arazinin tahsisi ile ilgili olarak da "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi ikiletmeden, talimat verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



TOPLANTI ÖNCESİ KAHVALTI KEYFİ

DİVAN Genel Kurulu öncesi Trabzonsporlu yöneticiler hep birlikte kahvaltı yaptı. Minik taraftarlar özellikle başkan Ertuğrul Doğan'a büyük ilgi gösterdi. Doğan, küçük hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.



BORÇ 2 MİLYAR 951 MİLYON TL

Trabzonspor'un 31 Ağustos itibarıyla net borcu 2 milyar 951 milyon 477 bin 836 Lira olarak açıklandı. Başkan Ertuğrul Doğan konuyla ilgili olarak, "Biz geldiğimizde borcumuz 3 milyar seviyelerindeydi. Rakiplerimiz de 4,5-5 milyar seviyelerindeydi. Şimdi rakiplerimiz 35 milyarda, biz 3 milyardayız" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör