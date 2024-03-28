Düzlüğe çıkacağız

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında mali açıdan güçlü olmanın önemine vurgu yaptı. Doğan, ". Takımın kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Ekonomik başarı olmadan da sportif başarıyı asla yakalayamayız" ifadelerini kullandı.turnuvasında Hırvatistan'a 4-2 yenilen Mısır'da Trezeguet, futboluyla sivrilen isimler arasında yer aldı. Rakip takımın teknik direktörü Zlatko Dalic, 29 yaşındaki kanat oyuncusu için, "Trezeguet çok seçkin bir oyuncu ve maçta bizi en çok zorlayan isim oldu" dedi. Eski Mısırlı milli futbolcu Mahmoud Hassan'ın, "Trezeguet, Milli Takım'da olmayı hak etmiyor" açıklaması ise büyük tartışmaya yol açtı