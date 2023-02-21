Efsane Ahmet Suat Özyazıcı’yı eski öğrencisi İskender Günen anlattı: Bir sözüyle bütün korkularımı sildi

nice şampiyonluklar kazandıran ve Türk futbolunda Anadolu ihtilali yapan ilk teknik direktör olan Ahmet Suat Özyazıcı, geçtiğimiz cumartesi akşamı evinde vefat etti. Trabzon'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilen 87 yaşındaki efsaneyi,1979… Şekerspor'dan Trabzonspor'a transfer olduğum zaman içimde çok farklı duygular vardı. Çünkü 2. Lig'den şampiyon olan bir takıma gelmek benim gibi genç bir oyuncu için hiç de kolay değildi.Uludağ'daki Trabzonspor'un sezon başı kampına geldiğimde Ahmet Suat Özyazıcı ile karşı karşıya geldim. Bana bir baba şefkatiyle yaklaştı.dedi, sonra da "Yorgunsundur, git masajını ol ve ardından yardımcı hocamız Cemalettin Akçay ile antrenman yap" talimatı verdi. Aradan geçen günlerden sonra tavırları, bakışları ve de nüktedan haliyle aramızda bir güven duygusu oluştu.Fakat her dönem bana olan güveni ve her zaman kendisini yanında hissettiğim anlar için saygım ve minnet duygularım çok fazlaydı. Genç bir oyuncunun uyum dönemindeki hatalarını görme ve onu kazanma yoluna gitmesi beni bugünlere getiren en büyük faktördür. Beraber geçirdiğimiz 4 yılda bir baba-oğul yaklaşımı içinde olduğumuzu düşünüyorum.zeki bir insandı. Beraber olduğumuz 4 yılda oyuncuseçimi, son derece ileri algısı ve iletişim konusundada uzman bir kişiliği vardı.Kişiyi bulunduğu koşullarda değerlendirmekçok gerçekçi bir yaklaşımdır.Örneğin maç aralarında suiçmenin yasak olduğu dönemler. Bana göre az bilgidençok bilgiyi üreten, kendine ait sistemi olan bir teknikadam. Kendisi hakkındaki 'Yeniliklere açık değil'yorumlarına asla katılmam. Takımın antrenman yapacaksahasının bulunmadığı ve 7-8 futbol topununolduğu zamanları düşündüğümüzde Özyazıcı'nın buolumsuzlukları aşarak takımı şampiyonluklara taşımasıher türlü takdire değeryaşadığım üç şampiyonluğun ikisinde Ahmet Suat hoca var. Bana 'İsko' diye seslenirdi.1982-83 rahmetli Özkan Sümer, Galatasaray Teknik Direktörü… İstanbul'da kupa maçı birinci ayağı, ardından Trabzon'da ikinci ayağı, sonrasında ise Galatasaray ile aynı hafta Trabzon'da lig maçı… Trabzon'un yetiştirdiği iki büyük teknik adam, aralarında rekabet var.Benim için büyük bir sorumluluktu. İlk geldiğim sene bana olan güvenini düşündüğümde gerçekten üstümde büyük bir baskı oluştu. 3 maçta da rakibe gol attım ve kupada eleyip, ligde de galibiyet aldık. 2-0'lık lig maçından sonra odasına çağırttı, özel olarak teşekkür etti.beri İstanbul'un 3 büyükleriyle büyüdük ve takım olarak bu 3 büyüklerden birini tercih ettik. Çünkü başka bir takım yoktu. Böyle bir zamanda Eskişehirspor gibi Anadolu takımı şampiyonluğa yaklaştı ama başaramadı. Yıllar sonra öyle bir takım ortaya çıktı ki önce devrimi yaptı, İstanbul saltanatına son verdi ve kırılması güç 10 yılda 6 şampiyonluğa imza attı. Gerçekten bu, o günkü koşullarda imkânsız görünen bir başarıydı. Trabzonspor devriminin ilk yılında takımın başında Ahmet Suat Özyazıcı vardı.4 şampiyonluk, sayısız kupalar ve devrimi gerçekleştiren Trabzonspor'un devrimci teknik adamı. Gelen başarılar ve şampiyonluklar, daha önce 3 büyükleri takım olarak seçen çocuklar için Anadolu kentlerinin idolü oldu. Yıllar geçtikten sonra bu gerçeği bütün çıplaklığıyla gözlemleyebiliyoruz.Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş… Trabzonspor, Trabzon kentinin yetiştirdiği 3 büyük hoca… Özyazıcı ve Sümer, şu an aramızda yok. Güneş ise yaşayan son efsane. Gerek Özyazıcı, gerekse Sümer'e yaşarken camianın hak ettikleri değeri verdiklerini düşünmüyorum. Önemli olan yaşarken bu saygı ve sevgiyi hissettirmektir. Bu gerçeği kimse göz ardı etmesin. Özyazıcı ve Sümer'e tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun ve Güneş'e uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Şunu da belirteyim; Ahmet Suat hocanın adı mutlaka yaşatılmalıdır. Bunu her Trabzonlu ve Trabzonsporlu ister.zaman mevcut şartlarda bu başarılara ulaşmak gerçekten çok zordu.Şimdi geldiğimiz noktadaprofesyonel, bilimin işin içine girmesi ve koşulların herkes için aynıolmasıyla birlikte artık şampiyonluklara ulaşmak o kadar zor değil.