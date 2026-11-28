Trabzonspor'un dünya yıldızı Muhammed Salah, bordomavili formayla tarih yazıyor. Konferans Ligi'nde CSKA Sofya deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyette 1 gol atan, diğer golün de hazırlayıcısı olan Mısır Kralı, yine kalitesini konuştururken herkesi kendisine hayran bırakıyor. Bu isimlerden biri de Bulgarların efsanesi Hristo Stoichkov… 60 yaşındaki eski oyuncu ve hoca, maçın ardından Salah'ı soyunma odasının dışında bekledi. Salah ile sohbet eden Stoichkov, torunu Hristo için giydiği formayı aldı.

'SONSUZA DEK DOSTUMSUN'

Salah'ın çok özel bir oyuncu olduğunu söyleyen Hristo Stoichkov, "Benim hem geçmişte hem de sonsuza kadar dostum olacak! Yeniden görüşmek üzere Mo" dedi. 1990'da CSKA Sofya'dan Barcelona'ya transfer olan ve kulübün tarihe geçen Stoichkov, 1994'te Ballon d'Or'u kazandı. 1990'da Altın Ayakkabıyı alan Bulgar efsane, Dünya Kupası'nda ise 6 golle kral oldu.

ATAMAN'DAN 'IRKÇI' İFTİRALARINA TEPKİ

A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, FIBA'nın oyuncu statüsüyle ilgili yaptığı eleştirilerin Fransız L'Equipe tarafından ırkçılık olarak yorumlanmasına yanıt verdi. Ataman geçtiğimiz gün "FIBA, maalesef Tarık Biberovic'i Türk olarak kullanmamıza izin vermiyor. İspanya, Fransa gibi ülkelere bakt-ı ğınız zaman bir sürü siyahi oyuncu var. Sömürgelerden, diğer ülkelerden getirdikleri oyuncuları var" ifadelerini kullanmıştı. 60 yaşındaki koç şöyle konuştu: ''Siyahi oyuncu, basketbolda sıklıkla kullandığımız bir tabir olup herhangi bir ırkçı yaklaşım içermemektedir. Zaman zaman ırkçılığa maruz kalmış bir antrenör olarak ırkçılığı kabul etmem mümkün değildir.''

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör