Efsaneye veda

Trabzonspor'a nice şampiyonluklar kazandıran ve Türk futbolunda Anadolu ihtilali yapan ilk teknik direktör olarak efsaneler arasına giren Ahmet Suat Özyazıcı, dün son yolculuğuna uğurlandı.Bordomavili kulüp, dün Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde bir tören düzenledi. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün eski oyuncusu ve teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski yöneticiler, futbolcular, siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerinin yanı sıra ailesi ve vatandaşlar katıldı.Özyazıcı'nın cenazesi daha sonra öğle namazına müteakip İskenderpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'na defnedildi. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet verdiği Trabzonspor'da büyük başarılara imza atan Ahmet Suat Özyazıcı, 4 lig, 5 Cumhurbaşkanlığı, 2 Başbakanlık, 3 Türkiye Kupası başta olmak üzere kazandırdığı 18 kupayla tarih yazmıştı.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, törende duygusal açıklamalar yaptı. Çok değerli bir ismin kaybedildiğini söyleyen Ağaoğlu, "Sadece bir sporcu değil, benim gözümde aynı zamanda bir filozoftu. Türk futbolunun yapısını, ihtiyaçlarını ve eksiklerini o kadar iyi analiz etti ki bunu ancak bir filozof izah edebilirdi" derken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Acıyı çekerken bile inanılmaz sabrı vardı. İçimizde hüzün var. Hoşça kal diyorum, güle güle hocam" diye konuştu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise "Bu şehrin efsane hocası, Trabzonspor'u 4. büyük yapan isimlerden biri. Trabzon şehrinde başka bir takım tutulmamasının adımını atan hocamızı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.Türk futbolunda büyük üzüntü yaratan Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatı sonrası efsane olduğu Trabzonspor camiası içinde adının stadyuma verilmesi konuşuluyor. Geniş bir kesim bu konuda yönetimin harekete geçmesini isterken bordo-mavili taraftarlar da sosyal medya hesaplarında,görüşünü paylaştılar. Trabzonspor yönetiminde önümüzdeki günlerde konunun değerlendirmeye alınacağı ve Karadeniz ekibinin stadyumunun adının değiştirilebileceği gelen haberler arasında.