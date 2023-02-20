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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Efsaneye veda

Efsaneye veda

Trabzonspor ve Türk futboluna adını altın harflerle yazdırarak her kesimin büyük saygısını kazanan Özyazıcı, dün Trabzon’da düzenlenen törenle toprağa verildi

Trabzonspor'a nice şampiyonluklar kazandıran ve Türk futbolunda Anadolu ihtilali yapan ilk teknik direktör olarak efsaneler arasına giren Ahmet Suat Özyazıcı, dün son yolculuğuna uğurlandı. Hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören 87 yaşındaki Özyazıcı, önceki akşam evinde hayata gözlerini yummuştu. Bordomavili kulüp, dün Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde bir tören düzenledi. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün eski oyuncusu ve teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski yöneticiler, futbolcular, siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerinin yanı sıra ailesi ve vatandaşlar katıldı.




TRABZONSPOR'DA TARİH YAZDI
Özyazıcı'nın cenazesi daha sonra öğle namazına müteakip İskenderpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'na defnedildi. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet verdiği Trabzonspor'da büyük başarılara imza atan Ahmet Suat Özyazıcı, 4 lig, 5 Cumhurbaşkanlığı, 2 Başbakanlık, 3 Türkiye Kupası başta olmak üzere kazandırdığı 18 kupayla tarih yazmıştı.




AĞAOĞLU: ÖZYAZICI BÜYÜK BİR FİLOZOFTU
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, törende duygusal açıklamalar yaptı. Çok değerli bir ismin kaybedildiğini söyleyen Ağaoğlu, "Sadece bir sporcu değil, benim gözümde aynı zamanda bir filozoftu. Türk futbolunun yapısını, ihtiyaçlarını ve eksiklerini o kadar iyi analiz etti ki bunu ancak bir filozof izah edebilirdi" derken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Acıyı çekerken bile inanılmaz sabrı vardı. İçimizde hüzün var. Hoşça kal diyorum, güle güle hocam" diye konuştu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise "Bu şehrin efsane hocası, Trabzonspor'u 4. büyük yapan isimlerden biri. Trabzon şehrinde başka bir takım tutulmamasının adımını atan hocamızı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.



'ADI STADIMIZDA YAŞAMALI'
Türk futbolunda büyük üzüntü yaratan Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatı sonrası efsane olduğu Trabzonspor camiası içinde adının stadyuma verilmesi konuşuluyor. Geniş bir kesim bu konuda yönetimin harekete geçmesini isterken bordo-mavili taraftarlar da sosyal medya hesaplarında, "Ahmet Suat Özyazıcı efsanesi stadımızda yaşamalı. Gelecek nesillerin de onu iyi tanıması için adı stadımızda olmalı. Onu asla unutmamalıyız" görüşünü paylaştılar. Trabzonspor yönetiminde önümüzdeki günlerde konunun değerlendirmeye alınacağı ve Karadeniz ekibinin stadyumunun adının değiştirilebileceği gelen haberler arasında.

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