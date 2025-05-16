En az 5 kaliteli yıldız gerekiyor

Lige çok erken havlu atan, Türkiye Kupası'nı da Galatasaray'a kaptıran Trabzonspor'da gözler gelecek sezona çevrildi. Geniş ölçekli kadro revizyonu ve oyun anlayışında değişiklik planlayan teknik direktör Fatih Tekke, son üç haftada U19 takımından birçok ismi A takımda değerlendirecek. Deneyimli çalıştırıcının yeni sezon için yönetimden beklentisi ise 5 tane direkt oynayabilecek kaliteli transfer yapılması.Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, bu rapor doğrultusunda iç ve dış transferde ciddi adımlar atacak. Bordomavililerin hedefi, transferin önemli bir bölümünü yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce bitirmek.