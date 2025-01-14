En iyi sağ bek Portekiz’den alınır!

Bordo-mavililerin sezon başında 2 milyon Euro'ya Boavista kulübünden transfer ettiği Pedro Malheiro, Antalyaspor ağlarına gönderdiği 3 golle kulüp tarihinde hattrick yapan ilk bek oyuncusu olarak tarihe geçti. Bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol, 2 asistlik katkı sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, Bosingwa ve Pereira'dan sonra üçüncü Portekizli sağ bek olarak takımına ciddi bir katkı sağladı. Malheiro'nun takımın en istikrarlı isimlerinden birisi olması sonrası kulüp tarafından, "Portekizli sağ bek, nefis" paylaşımı yapıldı. Taraftarlar da "Sağ bek Portekiz'den alınır" ifadeleriyle genç oyuncuyu övgü yağmuruna tuttu.



KIŞ ORTASINDA GÜNEŞ ÇARPTI!

Trabzonspor'un 5-0'lık Antalyaspor galibiyeti şehirde büyük sevinç yaratırken yerel basın da oynanan coşkulu futbolu farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Günebakış, "Trabzon'un dönüşü" ifadesini kullanırken, Sonnokta, "Papara Park'ta fırtına değil kasırga esti" başlığını attı. Taka, "Kış ortasında güneş çarptı"; Ekspres, "Gülmek size yakışıyor"; Karadeniz ise, "Dikkat edin, bu fırtına artık dinmez" yorumlarını yaptı.