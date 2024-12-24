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Giriş Tarihi: 24.12.2024

En iyisi Uğurcan

En iyisi Uğurcan
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, sezon başından itibaren takımın en yüksek reytingini alan ismi durumunda. Tecrübeli eldiven, kurtarışlarıyla kulübü ayakta tutan isim olurken Bodrum maçında da 5 net gol pozisyonunu engelledi. Maç başına kurtarma yüzdesi 80 olan kaptan, saha içinde olduğu kadar saha dışında da takımı ayakta tutmak için çalışıyor. Arkadaşlarını motive etmek için büyük gayret gösteriyor. Saha dışındaki zamanının önemli bir bölümünü ailesi ve takım arkadaşlarıyla geçiriyor.
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En iyisi Uğurcan
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