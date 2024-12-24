En iyisi Uğurcan

milli kalecisi Uğurcan Çakır, sezon başından itibaren takımın en yüksek reytingini alan ismi durumunda. Tecrübeli eldiven, kurtarışlarıyla kulübü ayakta tutan isim olurken Bodrum maçında da 5 net gol pozisyonunu engelledi.kaptan, saha içinde olduğu kadar saha dışında da takımı ayakta tutmak için çalışıyor. Arkadaşlarını motive etmek için büyük gayret gösteriyor. Saha dışındaki zamanının önemli bir bölümünü ailesi ve takım arkadaşlarıyla geçiriyor.