En önemli detay!

Ligin 16. haftasında G.Saray karşısında deplasmanda öne geçse de skoru koruyamayan Trabzonspor, dejavu yaşadı!Ancak en çok dikkat çeken nokta ise deneyimli teknik adam yönetiminde Fırtına'nın, öne geçtiği maçların altısında puanları bırakması oldu. Bu 6 karşılaşmadan 4 yenilgi alıp 2 kez de berabere kalan bordo-mavililer, toplam 16 puan kaybetti. Öte yandan bir diğer ilginç istatistik ise Güneş ile İstanbul takımlarına karşı son dakikalarda gelen kayıplar…Karadeniz ekibi, 90+1. dakikada yediği golle Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken 90+12. dakikada Fenerbahçe'ye 3-2,