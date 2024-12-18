En önemli detay!

Ligin 16. haftasında G.Saray karşısında deplasmanda öne geçse de skoru koruyamayan Trabzonspor, dejavu yaşadı! Bordo-mavililer, Şenol Güneş yönetiminde sık sık bu sıkıntı ile karşı karşıya kaldı. Ligin ilk iki haftasından sonra göreve başlayan 72 yaşındaki çalıştırıcı ile Karadeniz ekibi 13 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.
Ancak en çok dikkat çeken nokta ise deneyimli teknik adam yönetiminde Fırtına'nın, öne geçtiği maçların altısında puanları bırakması oldu. Bu 6 karşılaşmadan 4 yenilgi alıp 2 kez de berabere kalan bordo-mavililer, toplam 16 puan kaybetti. Öte yandan bir diğer ilginç istatistik ise Güneş ile İstanbul takımlarına karşı son dakikalarda gelen kayıplar…
UZATMALAR YAKTI!
Karadeniz ekibi, 90+1. dakikada yediği golle Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken 90+12. dakikada Fenerbahçe'ye 3-2, 90+8. dakikada da kalesinde gördüğü golle Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu.