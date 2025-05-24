En parlak dönemi!

Trabzonspor, kendisi adına hayal kırıklığı olan bir sezon yaşarken kaptan Uğurcan Çakır, takımın en başarılı ismi olarak dikkat çekti. Süper Lig'de 36 maçta forma giyen milli eldiven, 2021-22 sezonundaki 7.13'lük ortalamayı geride bırakarak 7.35'lik reyting elde etti.130 kurtarışla bu alanda ligin en iyileri arasında yer alan tecrübeli eldiven, şampiyonluk sezonundaki 593 başarılı pas oranını geride bırakarak 831 pasla kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Ayrıca 3 penaltıyı çıkararak farkını bir kez daha ortaya koydu.