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Giriş Tarihi: 24.5.2025

En parlak dönemi!

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır; 7.35 ortalama reyting, 130 kurtarış, 831 başarılı pas değerleriyle tüm kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor

YUNUS EMRE SEL
En parlak dönemi!
Trabzonspor, kendisi adına hayal kırıklığı olan bir sezon yaşarken kaptan Uğurcan Çakır, takımın en başarılı ismi olarak dikkat çekti. Süper Lig'de 36 maçta forma giyen milli eldiven, 2021-22 sezonundaki 7.13'lük ortalamayı geride bırakarak 7.35'lik reyting elde etti. Bu süreçte kalesinde 45 gol görürken 15 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi. 130 kurtarışla bu alanda ligin en iyileri arasında yer alan tecrübeli eldiven, şampiyonluk sezonundaki 593 başarılı pas oranını geride bırakarak 831 pasla kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Ayrıca 3 penaltıyı çıkararak farkını bir kez daha ortaya koydu.
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En parlak dönemi!
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