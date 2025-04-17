En sadık 3’lü

İdeal 11'ini henüz şekillendirmeyen teknik direktör Fatih Tekke, yalnızca üç oyuncusunu tüm maçlarda 11'de oynattı. Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro ve Mustafa Eskihellaç bordo-mavili takımla 4'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 5 karşılaşmaya çıkan Tekke'den her maçta forma aldı. Bu 3 oyuncuyu kart cezası nedeniyle 1'er karşılaşmayı kaçıran Banza ile Lundstram ve birer kez kulübede olan Mendy ile Zubkov izledi.

U19 TAKIMINA 500 BİN TL PRİM

Trabzonspor U19 takımımın 13 oyuncusuna önceki gün profesyonel imza attıran yönetim kurulu, prim sürprizi de yaptı. 25 Nisan'da İsviçre'de Salzburg ile yarı final maçına çıkacak gençler, kupayı kazanmaları halinde 500'er bin TL primle ödüllendirilecek.