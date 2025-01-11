Eren’in yerine Onyemaechi

ERENElmalı'yı G.Saray'a göndermek üzere olan Trabzonspor, 24 yaşındaki sol bekin boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Karadeniz devinin listesinde şu an boşta olanKonan ile bir görüşme yapıldı. Ardından da Boavista'nın başarılı sol beki Onyemaechi için resmen harekete geçildi. Yönetim, Eren'den gelecek 3.5 milyon Euro ile bu transferi bitirmek istiyor. 1.84 boyundaki futbolcu, sol bekin yanı sıra stoper ve ön liberoda oynuyor.