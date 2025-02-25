Evinde fırtına gibi esiyor!

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Trabzonspor, iç sahada galibiyet serisini 5 maça çıkararak başarılı performansını sürdürdü. Dış sahada sıkıntı yaşayan bordo-mavililer, ligin 25 haftalık bölümünde evinde 12 karşılaşmaya çıktı ve 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 27 puan toplarken 2,25 puan ortalaması tutturdu. Trabzonspor, dış sahadaki 11 maçta ise 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sadece 5 puan alırken, 0,45 puan ortalamasında kaldı.



KRALLIK İSTİYOR!

Gaziantep ağlarını 2 kez sarsan ve ligdeki gol sayısını 16'ya çıkaran Trabzonspor'un yıldızı Banza, formunu daha da artırıp krallık yarışında zirveye kurulmak istiyor.

SAHASINDA DAHA ÇOK GOL ATIYOR

Ligde Papara Park'ta oynadığı son 5 lig karşılaşmasından galip gelerek 15 puan toplayan Fırtına, 39 golün 30'unu da iç sahada kaydetti. Karadeniz ekibi, evinde 12 maçta 2,5 gol ortalaması ile karşılaşmalarını oynarken deplasmanda 11 müsabakada 9 gol atarak 0,81 gol ortalamasında kaldı.