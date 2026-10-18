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Giriş Tarihi: 18.10.2026

Fabinho’dan Salah’a övgü: Kusursuz

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Fabinho’dan Salah’a övgü: Kusursuz
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Trabzonspor'da orta sahanın yıldızlarından Fabinho, KuPS karşılaşmasının ardından takım arkadaşı Muhammed Salah ile arasında geçen diyaloğu paylaştı. Brezilyalı oyuncu, "Birlikte oynadığım en eksiksiz oyuncu" diyerek tanımladığı Mısırlı yıldıza, "Hey Salah, neden gol atmayı ve cesurca oynamayı bırakamıyorsun?" diye sorduğunu belirtti. 34 yaşındaki Salah, bu soruya sadece gülümseyerek "Eskiden kim olduğumu hatırlamıyor musun? Ben hâlâ o aynı Salah'ım" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MUHAMMED SALAH #TRABZONSPOR
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Fabinho’dan Salah’a övgü: Kusursuz
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