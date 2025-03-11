Fatih Tekke yuvaya döndü

Trabzonspor'un üst üste aldığı sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş, A takım sorumluluğu görevinden ayrılmıştı. Aynı gün içerisinde farklı teknik adamların ismi gündeme gelirken özellikle taraftarların ve camianın çok istediği isim olan Fatih Tekke ile akşam saatlerinde bir görüşme gerçekleştirildi. 47 yaşındaki hoca ile yönetim kurulunun görevlendirmesi sonrasında Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, Başkan Ertuğrul Doğan ile koordineli olarak bir görüşme yaptı. Bu zirvede Fatih Tekke, Trabzonspor'dan kendisine gelen teknik adamlık teklifini anında kabul etti. Oldukça hızlı gelişen süreç sonrasında Tekke'nin bugün Trabzon'a gelmesi kararlaştırıldı ve kulüpten bu konuda açıklama da yapıldı.

GÜNEŞ VE YÖNETİMLE GÖRÜŞME YAPACAK

Bugün saat 11.00'de Trabzon'da olacak Tekke'nin, bordo-mavili kulüpte Futbol Genel Direktörü olması beklenen Şenol Güneş ve yöneticilerle bir görüşme yapacağı, ardından sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Trabzonspor forması altında gol krallığı yaşayan, kulübün efsane golcüleri arasında yer alan Fatih Tekke, 19 yıl önce futbolcu olarak ayrıldığı Trabzonspor'a teknik adam olarak geri döndü.

İŞTE YENİ TEKNİK KADRO

Trabzonspor'da göreve başlayacak Fatih Tekke'nin teknik ekibi de belli oldu. Yeni teknik heyette Orhan Kaynak, Orhan Çıkrıkçı, Salih Tekke, Ali Nadir Başkan, Olcay Demir, Aykut Turhal ve Metin Aktaş yer alıyor. Tekke'nin, cumartesi günü Başakşehir maçında takımın başında olması bekleniyor.

DERBİLER VE DIŞ SAHA SIKINTISI

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde bu sezon büyük takımlar Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'ye karşı 4 karşılaşma oynarken bu müsabakalarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca Fırtına, bu sezon deplasmandaki 12 karşılaşmada 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak hiç kazanamadı.