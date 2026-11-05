Fazla ofansif oyuncumuz yok

Freiburg karşısına galibiyet için çıkacaklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Belki de bu maç en zor maç olacak bizim açımızdan ama tüm puanlar için mücadele edeceğiz" dedi. Rakiplerini çok iyi tanıdığı dile getiren 53 yaşındaki hoca, "İyi bir baskı stiline sahip, önde pres yapan bir takım. Doğru çözümleri bulmamız gerekiyor her zaman yaptığımız gibi. Birkaç sakatlığımız var. Bundan dolayı mutsuzum ama yapacak bir şey yok. Elimizde çok fazla ofans oyuncusu bulunmuyor. Belki de 3-4 tane var. A, B, C opsiyonlarınızın elinizde olması gerekiyor. En iyi kadroyu çıkarıp puan ya da puanlarla ayrılacağız. Franculino ve Aral, milli araya kadar bizimle olmayacak, sonrasına bakacağız" diye konuştu.



SERGEN HOCA İÇİN ALARM KURDUM

Toplantıya Reis ile birlikte çıkan Ozan Tufan, A Milli Takım'a davet edilmek istediğini söyledi. Yarın saat 14.00'te Sergen Yalçın'ın açıklayacağı kadro için "Alarmımızı kurduk, bekliyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör