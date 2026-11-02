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Giriş Tarihi: 2.11.2026

Fırtına 7 bitirdi

Bordo-mavili ekip, Papara Park’taki maçın ilk yarısında pozisyon bulmakta zorlandı. Buna rağmen Savic’in 45+2’deki golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Muçi de nefis füzesiyle sonucu ilan etti

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Fırtına 7 bitirdi
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MUÇİ HEM ATIYOR HEM DE ATTIRIYOR
Trabzonspor'un futbolcusu Ernest Muçi, maçın yıldızı oldu. Savic'e asist yapan Arnavut futbolcu, ceza sahası dışından attığı nefis vuruşla skoru perçinledi. Bu sezon Süper Lig'de 3. kez ağları sarsan Muçi, son 6 golün 5'inde pay sahibi oldu. Ayrıca 6. gol pasına ulaşarak asist krallığı yarışında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

SAVİC'TEN SİFTAH
İlk yarının sonunda sahneye çıkan 36 yaşındaki stoper Stefan Savic, bu sezon Trabzonspor'da ağları ilk kez sarstı. Bordomavili formayla ise ikinci golünü kaydetti. Daha önce Nwaiwu'nun gol attığı Trabzonspor'un savunması, 2026-27'de ikinci kez ağları buldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ERNEST MUÇİ #TRABZONSPOR
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Fırtına 7 bitirdi
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