Fırtına 7 bitirdi

Zirve yürüyüşünü sürdüren Trabzon'un hedefinde şimdi de Avrupa'daki Freiburg maçı var



MUÇİ HEM ATIYOR HEM DE ATTIRIYOR

Trabzonspor'un futbolcusu Ernest Muçi, maçın yıldızı oldu. Savic'e asist yapan Arnavut futbolcu, ceza sahası dışından attığı nefis vuruşla skoru perçinledi. Bu sezon Süper Lig'de 3. kez ağları sarsan Muçi, son 6 golün 5'inde pay sahibi oldu. Ayrıca 6. gol pasına ulaşarak asist krallığı yarışında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.



SAVİC'TEN SİFTAH

İlk yarının sonunda sahneye çıkan 36 yaşındaki stoper Stefan Savic, bu sezon Trabzonspor'da ağları ilk kez sarstı. Bordomavili formayla ise ikinci golünü kaydetti. Daha önce Nwaiwu'nun gol attığı Trabzonspor'un savunması, 2026-27'de ikinci kez ağları buldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör