Fırtına Avrupa’ya seri başı gidiyor

Sezonu 3. sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek Trabzonspor'un 19 Haziran'da gerçekleşecek kurada seri başı olması kesinleşirken muhtemel rakipleri de belli oldu.
Tobyl Qostanai (turlarsa) (Kazakistan), FC Kilmarnock (İskoçya), Silkeborg IF (Danimarka), Panathinaikos (Yunanistan), FK Vojvodina (Sırbistan), Wisla Krakow (turlarsa) (Polonya), Paphos FC (turlarsa) (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Paksi (turlarsa) (Macaristan) bordo-mavililerle karşılaşma ihtimali olacak. Ayrıca Maribor'un seri başı veya rakip olup olmayacağı perşembe günü İsrail Kupası şampiyonuna göre netlik kazanacak. Eğer Hapoel Beer Sheva ipi göğüslerse Maccabi Petah Tikva rakipler arasına girecek. Avrupa'da ilk karşılaşmasına 25 Temmuz'da çıkacak olan Fırtına, 1 Temmuz'da Macaristan'da yurt dışı kampı ile sezona hazırlanacak.
İLK VEDA PEPE'DEN
Trabzonspor'un
sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Nicolas Pepe, sosyal medyadan veda açıklaması yaptı: "Bu kadar tutkulu taraftarı nadiren görmüştüm, sizlere teşekkür ediyorum. Milli takıma katılmak üzere ayrılıyorum. Son olarak... 1, 2, 3 Trabzon."
28 yaşındaki kanat oyuncusu, 23 maçta 6 gol, 3 asistlik katkı vermişti.