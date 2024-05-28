Fırtına Avrupa’ya seri başı gidiyor

Sezonu 3. sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek Trabzonspor'unTobyl Qostanai (turlarsa) (Kazakistan), FC Kilmarnock (İskoçya), Silkeborg IF (Danimarka), Panathinaikos (Yunanistan), FK Vojvodina (Sırbistan), Wisla Krakow (turlarsa) (Polonya), Paphos FC (turlarsa) (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Paksi (turlarsa) (Macaristan) bordo-mavililerle karşılaşma ihtimali olacak. Ayrıca Maribor'un seri başı veya rakip olup olmayacağı perşembe günü İsrail Kupası şampiyonuna göre netlik kazanacak. Eğer Hapoel Beer Sheva ipi göğüslerse Maccabi Petah Tikva rakipler arasına girecek.sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Nicolas Pepe, sosyal medyadan veda açıklaması yaptı:28 yaşındaki kanat oyuncusu, 23 maçta 6 gol, 3 asistlik katkı vermişti.