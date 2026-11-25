Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son üç maçta forma giyemeyen Franculino Dju'nun yokluğu hücum hattında hissedildi. Bordo-mavililer, bu karşılaşmaların tamamını kazanmasına rağmen gol yollarında önceki maçlara oranla daha az üretken oldu. Gine-Bissaulu futbolcunun ligde forma giydiği 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fırtına, kazandığı tüm maçlarda 22 yaşındaki oyuncudan skor katkısı aldı. Genç futbolcunun forma giydiği ve skor katkısı sağladığı 5 galibiyette 18 gol atan bordomavililer, yıldız ismin yokluğunda çıktığı son 3 maçta ise rakip fileleri 5 kez havalandırabildi.

GÖZTEPE MAÇINDA SAHADA OLACAK

Milli arada tedavisi tamamlanan genç yıldızın, fiziksel eksiğini giderdikten sonra 30 Kasım'daki Göztepe karşılaşmasında sahalara dönmesi hedefleniyor. Dju, bordo-mavili formayla çıktığı 8 resmi maçta 7 gol, 3 asist kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör