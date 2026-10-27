Fırtına bitti demeden bitmez

DJU'YA YAN BAKILMIYOR

Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju alev aldı. Avrupa'da 2 maçta da gol atan Gine Bissaulu forvet, ligde de durdurulamıyor. Rize'de ağları 2 kez bulan 22 yaşındaki yıldız, Trabzonspor formasıyla 8 karşılaşmada 7'nci golünü kaydetti. İki de asisti bulunan bordo-mavili oyuncu, skora bu sezon 9 kez katkı gerçekleştirdi. Reis, Dju'nun kas ağrısı olduğunu söyledi.

SİFTAH YAPTILAR

Trabzonspor'da iki yeni transfer ilk gollerini kaydetti. Orta saha oyuncusu Melih Kabasakal, 49'da farkı bire indirdi. Bu sezon 1 asisti bulunan Aral Şimşir ise 2 dakika sonra beraberliği sağladı.





THOMAS REİS İLE 'ALTI'N BULDU!

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis ile uçuşa geçti. Alman hoca, bordo-mavililerle çıktığı 6 maçın tamamını kazandı. Gelir gelmez ayağının tozuyla ligde Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Reis'in ekibi, Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı da 2-0 yenmişti. Dün Rize'de alınan önemli galibiyetle çıkış devam etti. Fırtına, 53 yaşındaki hocayla Konferans Ligi'nde de 2'de 2 yaptı. KuPS Kuopio'yu 4-2, Hearts'ı da 2-0'lık skorlarla devirerek bileğinin bükülmediğini gösterdi.



BAŞKAN DOĞAN'DAN KARDEŞLİK VURGUSU

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı: "Bir kez daha gördük ki; Trabzon ve Rize, rekabetin sahada kaldığı, dostluğun ise her zaman kazandığı iki kardeş şehirdir. Karadeniz insanının misafirperverliğini ve samimiyetini tüm Türkiye'ye gösterdik. Futbolda yenmek de var, yenilmek de… Ancak bu iki şehir arasındaki kardeşlik, dostluk her zaman daim olacaktır."



ERNEST MUÇİ, RİZE'DE 3 ASİSTLE ŞOV YAPTI

TRABZONSPOR'U Rize'de krizden Ernest Muçi'nin kritik pasları çıkardı. Arnavut futbolcu, müsabakada tam 3 asist yaparak yıldızlaştı. Melih, Aral ve Franculino'nun kapanış gollerinde pas Trabzonspor'un on numarası Muçi'den geldi. Daha önce ligde çıktığı 7 karşılaşmada 2 kez ağları sarsan 25 yaşındaki futbolcu, 3 de asist kaydetmişti. Toplamda skor katkısını 8'e yükseltti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör