Fırtına devirip geçiyor

Onuachu'nun galibiyet golü, gözlerin pasını sildi. Nijeryalı, Enis Destan'ın kale önüne çıkardığı topa topuğuyla müthiş ters bir vuruş yaparak rakip kaleciyi avladı. Zlatan İbrahimovic'in EURO 2004'te İsveç Milli Takımı ile İtalya'ya attığı golün kopyasına imzasını koyan yıldız oyuncu, geceye damga vurdu. Sosyal medyada herkesin konuştuğu olay vuruş için,yorumları yapılırken 29 yaşındaki forvet dededi.Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, istediğini yapamayan futbolcularına karşılaşmanın ardından gözdağı verdirabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, istedikleri oyunu sahaya yansıtamamalarına rağmen kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Yorucu bir maçtı. Bu iş, bir enerji işi.4 günde ne oldu?Arkası dönük oyuncu, oraya gidip o pası almaz. Bunların hepsini çalışıyoruz.Bu oyun duygu, enerji ve coşku işi ama sadece duygularınla kazanamazsın.Onuachu'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Bazen oyun içinde kayboluyor bazen de harika işler yapıyor." dedi.21. dakikada ceza alanı içinde Adil Demirbağ, topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak eline çarptı. Trabzonsporlu oyuncular penaltı beklerken hakem Cihan Aydın devam kararı verdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.Konyaspor'un galibiyet özlemi 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlılar, 22 puan kaybetti.Trabzonspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Edin Visca, Avcı ile geliştiklerini söyledi. Boşnak yıldız, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Bugün zor bir maç olacağını biliyorduk. Hoca son 3 gün bizi uyardı. Konya buraya gelecek, 11 kişi kapanacak ve geçiş oyunu oynayacak diye. İlk yarı iyi oynamadık. İkinci yarı toparladık. Uzun bir yol bizi bekliyor" dedi.