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Giriş Tarihi: 11.11.2023

Fırtına devirip geçiyor

YUNUS EMRE SEL
Fırtına devirip geçiyor

Geçen hafta F.Bahçe’nin galibiyet serisini Kadıköy’de bitiren bordo-mavililer, dün de yeşil-beyazlı rakibini Onuachu’nun iki golüyle yendi. Konuk ekibin tek sayısı Prip’ten geldi

ZLATAN GÖRSE KISKANIR!
Onuachu'nun galibiyet golü, gözlerin pasını sildi. Nijeryalı, Enis Destan'ın kale önüne çıkardığı topa topuğuyla müthiş ters bir vuruş yaparak rakip kaleciyi avladı. Zlatan İbrahimovic'in EURO 2004'te İsveç Milli Takımı ile İtalya'ya attığı golün kopyasına imzasını koyan yıldız oyuncu, geceye damga vurdu. Sosyal medyada herkesin konuştuğu olay vuruş için, "Yılın golü" yorumları yapılırken 29 yaşındaki forvet de "Saniyelik bir konu. Top ne ayağıma ne de kafama geldi. O an içinde doğru kararı vermek zorundaydım. Tarif etmesi benim için de çok zor" dedi.



GELİŞMEYENE BAY BAY!
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, istediğini yapamayan futbolcularına karşılaşmanın ardından gözdağı verdi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, istedikleri oyunu sahaya yansıtamamalarına rağmen kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Yorucu bir maçtı. Bu iş, bir enerji işi. Isınmada, takımın enerjisi düşük diye bana bilgi geldi. 4 günde ne oldu? Yediğimiz gole bakıyoruz, Bu şekilde bir pas, arkası dönük oyuncuya atılmaz. Arkası dönük oyuncu, oraya gidip o pası almaz. Bunların hepsini çalışıyoruz. Bu beni biraz yoruyor ama zorundayız. Bu oyun duygu, enerji ve coşku işi ama sadece duygularınla kazanamazsın. Oyuncu kalitesini de artırmalıyız. Onuachu'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Bazen oyun içinde kayboluyor bazen de harika işler yapıyor. Ekstra bir gol attı. Yılın golü olabilir. Oyun organizasyonunu ve oyuncuyu yavaş yavaş dokunuşlarla değiştirmemiz gerekiyor. Hem görselde çalışıyoruz hem de sahada. Gelişmiyorsa yapacak bir şey yok bay bay!" dedi.

PENALTI TARTIŞMASI
21. dakikada ceza alanı içinde Adil Demirbağ, topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak eline çarptı. Trabzonsporlu oyuncular penaltı beklerken hakem Cihan Aydın devam kararı verdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.
Konyaspor'un galibiyet özlemi 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlılar, 22 puan kaybetti.

VİSCA: YOLUMUZ UZUN
Trabzonspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Edin Visca, Avcı ile geliştiklerini söyledi. Boşnak yıldız, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Bugün zor bir maç olacağını biliyorduk. Hoca son 3 gün bizi uyardı. Konya buraya gelecek, 11 kişi kapanacak ve geçiş oyunu oynayacak diye. İlk yarı iyi oynamadık. İkinci yarı toparladık. Uzun bir yol bizi bekliyor" dedi.

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