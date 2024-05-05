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Giriş Tarihi: 5.5.2024

Fırtına durdu Samsun coştu

Fırtına durdu Samsun coştu

3.’lüğü sağlama almaya çalışan bordo-mavililer, rakibine ilk yarıda teslim oldu. Taylan (pen.), Mouandilmadji ve Fernandez’in (kendi kalesine) gollerine engel olamayan Avcı’nın ekibinin tek sayısı Bardhi’den geld

'KENDİMİZ GİBİ OLMALIYIZ'
Bordo-mavililerin tek golünü atan Enis Bardhi karşılaşmanın ardından sert bir maç olduğunun altını çizerek açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki oyuncu "Son 3 maçtaki gibi istediğimiz şekilde başlayamadık. Hepimiz daha iyi olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Her maçı final gibi görmemiz lazım. Trabzonspor gibi oynamalıyız" dedi.

19 YIL SONRA İLK GALİBİYET
Tamamen dolu tribünlerin büyük desteğiyle sahaya çıkan ve 3 golle galibiyete uzanan Yılport Samsunspor, Süper Lig'de 19 yıl sonra evinde Trabzonspor'u yenmeyi başardı. Puanını 42 yaparak ligde kalma yolunda çok önemli bir adım atan Gisdol yönetimindeki kırmızı- beyazlılar, 90 dakika sonunda ellerinde bayraklarla kutlama yaptılar.

MAÇ SONU GERGİNLİK
Karşılaşmanın ardından Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ile kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol arasında gerginlik yaşandı. Futbolcuların araya girmesiyle olay büyümeden önlendi. Mücadele sonrası Uğurcan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gisdol'dan özür diledi.
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Fırtına durdu Samsun coştu
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