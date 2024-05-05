Fırtına durdu Samsun coştu

Bordo-mavililerin tek golünü atan Enis Bardhi karşılaşmanın ardından sert bir maç olduğunun altını çizerek açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki oyuncu "Son 3 maçtaki gibi istediğimiz şekilde başlayamadık. Hepimiz daha iyi olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Her maçı final gibi görmemiz lazım. Trabzonspor gibi oynamalıyız" dedi.amamen dolu tribünlerin büyük desteğiyle sahaya çıkan ve 3 golle galibiyete uzanan Yılport Samsunspor, Süper Lig'de 19 yıl sonra evinde Trabzonspor'u yenmeyi başardı.Gisdol yönetimindeki kırmızı- beyazlılar, 90 dakika sonunda ellerinde bayraklarla kutlama yaptılar.Karşılaşmanın ardından Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ile kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol arasında gerginlik yaşandı. Futbolcuların araya girmesiyle olay büyümeden önlendi. Mücadele sonrası Uğurcan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gisdol'dan özür diledi.