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Giriş Tarihi: 5.1.2025

Fırtına durdu Samsun esti!

2024’te taraftarını mutlu edemeyen bordo-mavililer, 2025’e de kötü başladı. Ev sahibi, Holse ile üstünlüğü buldu. Trabzon, Banza ile eşitliği sağladı. Samsun’da Viking, bir kez daha sahne alarak skoru belirledi

Fırtına durdu Samsun esti!

BANZA ATTI AMA YETMEDİ
Trabzonspor'un en skorer oyuncusu olan Simon Banza, bu sezon 11. kez fileleri havalandırdı ve son 4 maçta 3. golünü kaydetti.

HERKESE VAR TRABZON'A YOK!
HAKEMLERDEN canı yanan Trabzonspor yine isyan etti. Ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın düşürülmesine hakem, aldatmaya yönelik hareketten sarı kart verdi. Bordo-mavililer penaltı itirazında bulunurken Ozan ise bacağını gösterdi. Trabzonspor yaptığı açıklamada, "Herkese 'VAR' Trabzonspor'a 'YOK'" ifadelerini kullandı.


DEPLASMAN HASRETİ SÜRDÜ LİG TARİHİNDE İLKİ YAŞADI
SAMSUN'A kaybeden Trabzonspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti 9 maça yükseldi. 4 beraberlik alan bordo-mavililerin, son 5 dış saha karşılamasında yüzü gülmedi. Fırtına, Süper Lig tarihinde ilk kez aynı teknik direktör yönetiminde (Şenol Güneş) üst üste 5 deplasman mağlubiyeti yaşadı.

ANDRYELSON'A TEKLİF YAPILDI
STOPER arayışında olan Trabzonspor, Lyon forması giyen Andryelson'u gözüne kestirdi. İlk yarıyı Botafogo'da kiralık geçiren 26 yaşındaki savunmacıyı Fransız ekibi, kadroda düşünmezken bordo-mavililerden gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi. Karadeniz temsilcisinin bu transfer için yetkilendirdiği menajerin, Fransa'ya transferi sonuçlandırma gittiği öğrenildi. Lyon, Andryelson'u Ocak 2024'te Botafogo'dan 3.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştıi.

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Fırtına durdu Samsun esti!
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