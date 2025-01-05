Fırtına durdu Samsun esti!

BANZA ATTI AMA YETMEDİ

Trabzonspor'un en skorer oyuncusu olan Simon Banza, bu sezon 11. kez fileleri havalandırdı ve son 4 maçta 3. golünü kaydetti.



HERKESE VAR TRABZON'A YOK!

HAKEMLERDEN canı yanan Trabzonspor yine isyan etti. Ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın düşürülmesine hakem, aldatmaya yönelik hareketten sarı kart verdi. Bordo-mavililer penaltı itirazında bulunurken Ozan ise bacağını gösterdi. Trabzonspor yaptığı açıklamada, "Herkese 'VAR' Trabzonspor'a 'YOK'" ifadelerini kullandı.



DEPLASMAN HASRETİ SÜRDÜ LİG TARİHİNDE İLKİ YAŞADI

SAMSUN'A kaybeden Trabzonspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti 9 maça yükseldi. 4 beraberlik alan bordo-mavililerin, son 5 dış saha karşılamasında yüzü gülmedi. Fırtına, Süper Lig tarihinde ilk kez aynı teknik direktör yönetiminde (Şenol Güneş) üst üste 5 deplasman mağlubiyeti yaşadı.

ANDRYELSON'A TEKLİF YAPILDI

STOPER arayışında olan Trabzonspor, Lyon forması giyen Andryelson'u gözüne kestirdi. İlk yarıyı Botafogo'da kiralık geçiren 26 yaşındaki savunmacıyı Fransız ekibi, kadroda düşünmezken bordo-mavililerden gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi. Karadeniz temsilcisinin bu transfer için yetkilendirdiği menajerin, Fransa'ya transferi sonuçlandırma gittiği öğrenildi. Lyon, Andryelson'u Ocak 2024'te Botafogo'dan 3.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştıi.