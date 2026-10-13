Fırtına duvar ördü

Süper Lig
'in 7. haftası geride kalırken, Trabzonspor
hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunmasındaki performansıyla da parmak ısırtıyor. Ligde şu ana kadar sadece 5 kez topu ağlarından çıkaran bordo-mavililer, ligin en az gol yiyen takımı ünvanını eline geçirdi.
Özellikle son iki haftada kalesini gole kapatan ve rakiplerine geçit vermeyen Karadeniz Fırtınası, toplamda ise 7 maçın üçünde kaleyi düşürmedi. Sadece rakiplerin şutlarını savuşturmakla kalmayan Kamerunlu file bekçisi Onana, maç başına ulaştığı 4.0'lık muazzam kurtarış performansıyla
savunma oyuncularıyla beraber bu başarının mimarlarından olurken takımına güven verdi. Bordomavililer geçen sezonun tamamında ise sadece 6 karşılaşmada gol yememişti.
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Mete Efendioğlu - Editör