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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Fırtına gibi döndü

YUNUS EMRE SEL
Fırtına gibi döndü

2’de Maxim ve 9’da Markovic, Gaziantep FK’yı 2-0 öne geçirdi. Şoku çabuk atlatan Trabzonspor, 14’te Trezeguet ile farkı azaltıp 42’de Bakasetas’ın penaltı golü ile skoru 2-2’ye getirdi

Maç adeta golle başladı. 2. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Maxim'in şutu, kaleci Uğurcan'ın uzanamadığı noktadan ağlarla buluştu. G.Antep, yine çok kolay bir şekilde girdiği Trabzonspor ceza sahasında bu kez 9. dakikada Markovic ile golü buldu ve farkı ikiye çıkardı. Trabzonspor adına kâbus gibi başlayan maçta erken reaksiyon oyunun gidişatını değiştirdi. 14'te Bakasetas'ın pasıyla topu ağlara gönderen Trezeguet, takımı ateşledi. 40'ta Trezeguet'nin ceza sahası içerisinden şutunda top Hanousek'in eline temas etti. Hakem Kalkavan, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterirken, Bakasetas fileleri havalandırdı: 2-2. İkinci yarıda iki takım da ilk yarıdaki üretkenlikten uzaktı. 90+8'de ceza sahası içerisinde topla buluşan Marc Bartra, kafayla topu kalecinin uzanamadığı noktadan ağlara gönderdi: 3-2.



Bartra: Adil sonuçBartra
Takımına galibiyeti getiren Marc Bartra, maç sonrasındaki röportajına "Tüylerim diken diken" diyerek başladı. Kendisi açısından farklı bir deneyim olduğunu belirten İspanyol stoper, "Adil olan sonuç bu. İlk 10 dakika sonrasında hakimdik. Çok çalışıp çok mücadele ettik. Bunu yapıyorsanız sonunda hak ettiğinizi alıyorsunuz. Gol benim için büyük bir hediye oldu. Bu büyük ailenin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

G.Antep'e geçit vermedi!
KARADENIZ ekibi, G.Antep FK karşısında serisini sürdürdü. İki takım arasında oynanan 10 maçta Trabzonspor hiç yenilmedi. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer 6 kez kazanırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

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