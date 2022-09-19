Fırtına gibi döndü

Maç adeta golle başladı. 2. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Maxim'in şutu, kaleci Uğurcan'ın uzanamadığı noktadan ağlarla buluştu. G.Antep, yine çok kolay bir şekilde girdiği Trabzonspor ceza sahasında bu kez 9. dakikada Markovic ile golü buldu ve farkı ikiye çıkardı. Trabzonspor adına kâbus gibi başlayan maçta erken reaksiyon oyunun gidişatını değiştirdi. 14'te Bakasetas'ın pasıyla topu ağlara gönderen Trezeguet, takımı ateşledi.Hakem Kalkavan, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterirken, Bakasetas fileleri havalandırdı:İkinci yarıda iki takım da ilk yarıdaki üretkenlikten uzaktı. 90+8'de ceza sahası içerisinde topla buluşan Marc Bartra, kafayla topu kalecinin uzanamadığı noktadan ağlara gönderdi:Takımına galibiyeti getiren Marc Bartra, maç sonrasındaki röportajına "Tüylerim diken diken" diyerek başladı. Kendisi açısından farklı bir deneyim olduğunu belirten İspanyol stoper, "Adil olan sonuç bu. İlk 10 dakika sonrasında hakimdik. Çok çalışıp çok mücadele ettik. Bunu yapıyorsanız sonunda hak ettiğinizi alıyorsunuz. Gol benim için büyük bir hediye oldu. Bu büyük ailenin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.KARADENIZ ekibi, G.Antep FK karşısında serisini sürdürdü. İki takım arasında oynanan 10 maçta Trabzonspor hiç yenilmedi.