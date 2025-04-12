Fırtına gibi proje!

Trabzonspor'un uzun süredir üzerinde uğraştığı 'Kartal Tesisleri' ve 'Akyazı Projesi' nihayet hayata geçiyor. Başkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ve Başkan Danışmanı Şenol Güneş, Ankara çıkarması yaparak iki projenin hayata geçirilmesiyle ilgili gerekli adımları attı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün irtifak hakkına sahip olduğu; kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alanda, Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzaladığımız protokol sayesinde yepyeni bir projenin hayata geçirilmesi yolunda çok önemli bir adım attık" denildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamanın devamında ise "Akyazı'daki 177 bin metrekarelik arazi için de Emlak Konut GYO ile bir proje geliştirme konusunda anlaşma sağladık. Her iki projeyle ilgili tüm çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Projelerin hayata geçirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'ne teşekkür edilirken "Projelerden elde edeceğimiz gelirle; kulübümüzün ekonomik gücünün adeta çağ atlayacağına, Trabzonspor tarihine kazınacak çok büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz" vurgusu yapıldı.