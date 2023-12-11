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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Fırtına koptu

Fırtına koptu

Bordo-mavili ekip, maç boyunca üstün bir oyun sergiledi ancak ilk yarıda kaleci Nita’yı geçemedi. İkinci devrede goller Trezeguet (2) ve Bakasetas ile gelirken ev sahibinin tek sayısını Draguş kaydetti

Önce kupada, sonra ligde şovunu yaptı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'ya gol atan Trabzonspor'un 10 numarası Anastasios Bakasetas, Süper Lig'de 71 gün sonra ağları sarstı. Yunan futbolcu, bundan önceki son golünü 30 Eylül 2023 tarihinde bordo-mavili takımın Pendikspor'u 2-1 yendiği maçta kaydetmişti.

Doktor bana 'Atacaksın' dedi
Zaferin baş mimarı Trezeguet, galibiyet için Allah'a hamdettiğini belirtirken tüm takımın elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Mısırlı yıldız, "Bu mücadeleyi önümüzdeki maçlarda da sürdüreceğiz. Devre arasında takım doktoruyla konuştuk. Bana 'Gol atacaksın' demişti. Ben de o yüzden golümden sonra ona sarıldım" diye konuştu.

3 yedi, 8 çıkardı!
Gaziantep FK'nın 36 yaşındaki tecrübeli kalecisi Nita, yediği üç gole rağmen sahanın en iyileri arasında yer aldı. Rumen eldiven 8 şutta Trabzonspor forvetlerine geçit vermeyerek takımının daha farklı yenilmesini engelleyen isim oldu.

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Fırtına koptu
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