Fırtına koptu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'ya gol atan Trabzonspor'un 10 numarası Anastasios Bakasetas, Süper Lig'de 71 gün sonra ağları sarstı. Yunan futbolcu, bundan önceki son golünü 30 Eylül 2023 tarihinde bordo-mavili takımın Pendikspor'u 2-1 yendiği maçta kaydetmişti.baş mimarı Trezeguet, galibiyet için Allah'a hamdettiğini belirtirken tüm takımın elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Mısırlı yıldız, "Bu mücadeleyi önümüzdeki maçlarda da sürdüreceğiz. Devre arasında takım doktoruyla konuştuk. Bana 'Gol atacaksın' demişti. Ben de o yüzden golümden sonra ona sarıldım" diye konuştu.Gaziantep FK'nın 36 yaşındaki tecrübeli kalecisi Nita, yediği üç gole rağmen sahanın en iyileri arasında yer aldı. Rumen eldiven 8 şutta Trabzonspor forvetlerine geçit vermeyerek takımının daha farklı yenilmesini engelleyen isim oldu.