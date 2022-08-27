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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Fırtına Naci Ünüvar’ı kiraladı

Fırtına Naci Ünüvar’ı kiraladı
Trabzonspor, uzun zamandır transfer etmek istediği Ajax forması giyen Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Bordo-mavili takım ile Ajax kulübü yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 19 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu olmadan, sezon sonuna kadar kiralanması için anlaşma sağlandı. Yarın Trabzon'a gelecek olan Naci'nin transferi öncesi teknik direktör Abdullah Avcı da futbolcuyla bir görüşme yaparak, hedeflerinden ve oyuncuya yönelik beklentisinden bahsetti.

UMUT BOZOK'LA SON GÖRÜŞME
1.68 m boyundaki Naci, asıl mevkii kanat forvet olmasına rağmen on numara ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Bu arada Trabzonspor, Umut Bozok'u da kadrosuna katma girişimlerini sürdürüyor. Lorient'de forma giyen 25 yaşındaki forvetle kısa süre içerisinde karar vermesi için son bir görüşme yapıldı.

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Fırtına Naci Ünüvar’ı kiraladı
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