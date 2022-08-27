Fırtına Naci Ünüvar’ı kiraladı

Trabzonspor, uzun zamandır transfer etmek istediği Ajax forması giyen Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Bordo-mavili takım ile Ajax kulübü yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 19 yaşındaki oyuncununsatın alma opsiyonu olmadan, sezonsonuna kadar kiralanması için anlaşma sağlandı. Yarın Trabzon'a gelecek olan Naci'nin transferi öncesi teknik direktör Abdullah Avcı da futbolcuyla bir görüşme yaparak, hedeflerinden ve oyuncuya yönelik beklentisinden bahsetti.
UMUT BOZOK'LA SON GÖRÜŞME
1.68 m boyundaki Naci, asıl mevkiikanat forvet olmasına rağmen on numarave merkez orta sahada da görev yapabiliyor.Bu arada Trabzonspor, Umut Bozok'uda kadrosuna katma girişimlerini sürdürüyor.Lorient'de forma giyen 25 yaşındakiforvetle kısa süre içerisinde karar vermesiiçin son bir görüşme yapıldı.