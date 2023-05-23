Fırtına patladı

Trabzonspor'da galibiyetin mimarı Trezeguet,dedi. Batuhan'aşeklinde yazılan gole ise 28 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu şu yorumla tepki gösterdi: "Kaleye şut atan bendim. Orta yapsam anlarım ama kaleye doğru vurdum. Ben hak ettiğimi düşünüyorum."Maçın 8. dakikasında oluşan karambolde topu ağlarla buluşturan Bartra, İstanbul takımlarını seviyor. İspanyol stoper bu sezonki 4 golünün 3'ünü İstanbul temsilcilerine attı (Karagümrük-2, İstanbulspor-1, Gaziantep FK-1).gelecek vadeden genç sol beki Arif Boşluk, ilk 11'de başladığı karşılaşmada sakatlandı. Sağ adalesinde sorun yaşayan 19 yaşındaki savunmacı, yerini Serkan Asan'a bıraktı. Sahayı tezahüratlar eşliliğinde terk eden Arif maç sonrası,şeklinde konuştu.35. dakikada sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet, şık bir vuruşla ağları sarstı. Mısırlı, geçen hafta aynı yerden F.Bahçe kalesini yoklamış ancak kaleci İrfan'a takılmıştı. Trezeguet, Fırtına'nın en çok gol atan ismi konumunda.