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Giriş Tarihi: 23.5.2023

Fırtına patladı

Fırtına patladı

Bartra ile perdeyi açıp Batuhan (k.k) ve Trezeguet (2) ile farka giden bordo-mavililer, yakaladığı çok sayıda fırsatı da değerlendiremedi. İstanbul ekibinin tek golü Diagne’den geldi

'GOL BENİM HAKKIMDI'
Trabzonspor'da galibiyetin mimarı Trezeguet, "Hamdolsun. Umarım bunun üzerine inşa ederek devam edeceğiz" dedi. Batuhan'a 'kendi kalesine attı' şeklinde yazılan gole ise 28 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu şu yorumla tepki gösterdi: "Kaleye şut atan bendim. Orta yapsam anlarım ama kaleye doğru vurdum. Ben hak ettiğimi düşünüyorum."

İSTANBUL FATİHİ MARC BARTRA
Maçın 8. dakikasında oluşan karambolde topu ağlarla buluşturan Bartra, İstanbul takımlarını seviyor. İspanyol stoper bu sezonki 4 golünün 3'ünü İstanbul temsilcilerine attı (Karagümrük-2, İstanbulspor-1, Gaziantep FK-1).

ARİF KORKUTTU
Trabzonspor'un gelecek vadeden genç sol beki Arif Boşluk, ilk 11'de başladığı karşılaşmada sakatlandı. Sağ adalesinde sorun yaşayan 19 yaşındaki savunmacı, yerini Serkan Asan'a bıraktı. Sahayı tezahüratlar eşliliğinde terk eden Arif maç sonrası, "Sakatlığım ciddi değil. Kramp nedeniyle çıktım" şeklinde konuştu.

PROVA FENER'E GOL GÜMRÜK'E
35. dakikada sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet, şık bir vuruşla ağları sarstı. Mısırlı, geçen hafta aynı yerden F.Bahçe kalesini yoklamış ancak kaleci İrfan'a takılmıştı. Trezeguet, Fırtına'nın en çok gol atan ismi konumunda.

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Fırtına patladı
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