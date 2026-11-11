Fırtına zoru sever!

Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verirken, gündeme gelen son isim İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Yegor Yarmolyuk oldu. Bordo-mavili yönetim, orta sahada hem savunma hem de hücum katkısı verebilecek iki yönlü bir oyuncu arayışı doğrultusunda 22 yaşındaki Ukraynalı merkez orta saha ile yakından ilgileniyor. Skor üretme potansiyeliyle de bilinen yetenekli oyuncu, bu sezon takımında düzenli olarak süre almakta zorlanıyor. Ancak bu transferin önünde çok ciddi maddi engeller bulunuyor. Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro seviyesinde olan yıldız adayı, kulübüyle Mayıs 2025'te 6 yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Kontratının 2031 yılına kadar devam etmesi ve oyuncunun yüksek olan piyasa değeri, Trabzonspor yönetimini zorlu bir pazarlık sürecine sürükleyecek.

BATAGOV'LA AYNI ŞİRKET

Yarmolyuk'un temsilciliğini yapan ProStar menajerlik firmasıyla Batagov'un transfer sürecinde yakın ilişkiler kuran Trabzonspor, bunun görüşmelerde önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyor.



ZENİT MAÇI A SPOR'DA

SÜPER Lig'de yeni hocası Thomas Reis ile 6 maçta 6 galibiyet alan Trabzonspor, milli arayı Zenit ile oynayacağı hazırlık müsabakasıyla değerlendirecek. 15 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadele Rusya'da gerçekleşecek. Bu sezon Rusya Premier Lig'de 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 31 puan toplayan Zenit, averaj farkıyla Dinamo Moskova'nın önünde lider durumda.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör