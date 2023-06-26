Fırtına’dan 6 isme çıkış izni!

Bir yandan gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek güçlü bir ekip için takviye çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, bir yandan da şu an 13 olan yabancı sayısını azaltmak için düğmeye bastı.Bu futbolcular için gelecek transfer tekliflerini değerlendirme düşüncesinde olan Fırtına, hem gelir elde etmek hem de yeni gelecek isimlere yer açmayı planlıyor.Kampa getirilmeyecek olan Koita'nın yanı sıra Suudi Arabistan'da farklı takımlarla görüşenile yolların kesinlikle ayrılması beklenirken, diğer isimlere teklif gelmemesi durumunda ise kararı teknik direktörverecek.önce kiralama, ardından bonservisiyle almak için iki farklı teklifte bulunduğu Danimarkalı oyuncu Philip Zinckernagel, tanıdığı kişilerden kulüp hakkında bilgiler aldı.Bonservis için 1.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyen Yunan ekibiyle pazarlıklar devam ediyor.