Fırtına’dan 6 isme çıkış izni!

Takımdaki yabancı sayısını azaltmak isteyen bordo-mavililer; Gomez, Bartra, Koita, Djaniny, Flavio ve Bardhi için gelecek teklifleri bekliyor
Bir yandan gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek güçlü bir ekip için takviye çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, bir yandan da şu an 13 olan yabancı sayısını azaltmak için düğmeye bastı. Aynızamanda kadro maliyetinide indirmeyi hedefleyen bordo-mavililer; Maxi Gomez,Marc Bartra, FodeKoita, DjaninySemedo, Flavio veEnis Bardhi'ninmenajerlerinefarklı takımlarlagörüşmeleri için izin verdi. Bu futbolcular için gelecek transfer tekliflerini değerlendirme düşüncesinde olan Fırtına, hem gelir elde etmek hem de yeni gelecek isimlere yer açmayı planlıyor.
KOİTA VE DJANİNY DÖNMÜYOR!
Kampa getirilmeyecek olan Koita'nın yanı sıra Suudi Arabistan'da farklı takımlarla görüşen Djaniny Semedo ile yolların kesinlikle ayrılması beklenirken, diğer isimlere teklif gelmemesi durumunda ise kararı teknik direktör Nenad Bjelica verecek.
ZINCKERNAGEL ISTIYOR KOMŞU ÇOK ZORLUYOR! Trabzonspor'un önce kiralama, ardından bonservisiyle almak için iki farklı teklifte bulunduğu Danimarkalı oyuncu Philip Zinckernagel, tanıdığı kişilerden kulüp hakkında bilgiler aldı. 28 yaşındakion numaranın, bordo-mavilitakıma gelmeye sıcak baktığıancak kulübü Olimpiakos'untransferde zorluk çıkardığıöğrenildi. Bonservis için 1.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyen Yunan ekibiyle pazarlıklar devam ediyor.