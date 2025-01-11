Fırtına’dan Viking hamlesi

Bordomavililer, Bundesliga ekibi E.Frankfurt'un sol kanat oyuncusu Jens Petter Hauge'yi listesine aldı. Sezonun ilk yarısını eski takımı Bodo/Glimt'te geçiren 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 276 maçta 55 gol ve 52 asistlik performansıyla Güneş'in 'Skor üretebilen kenar oyuncusu' profilini çiziyor. Bodo formasıyla bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi maçlarında görev yapan Norveçli futbolcu, 12 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Sol ve sağ kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Jens Petter Hauge'nin Frankfurt ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.



KİMDİR

İsim: Jens Hauge Ülke: Norveç

Doğum Tarihi:

12 Ekim 1999 Boy: 1.84 Kilo: 75

Pozisyon:

Kanat