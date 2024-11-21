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Giriş Tarihi: 21.11.2024

Fırtına’nın gözü ‘yaşlı’

Nwakaeme ve Stefan Savic, bir türlü sakatlıklardan kurtulamadı. Barisic kulübeden çıkamazken kadro dışı bırakılan Denswil ve Orsic kötü örnek oldu

UĞUR ÇEM
Fırtına’nın gözü ‘yaşlı’
Sezon başında 13 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da transferlerin yaş ortalaması 25 oldu. Gençleştirme operasyonuna 19.7 milyon Euro harcayan bordo-mavililerde Malheiro, Cihan, Draguş ve Cham ilk 11'de yer edindi. Ancak sezon başında genç isimleri yönlendirmesi istenen ve örnek olması beklenen takımın ağabeyleri, Edin Visca (33) haricinde dibe vurdu. Yüksek maaşları ile dikkat çeken ve yaşları 35'e dayanan Anthony Nwakaeme (35), Stefan Savic (33), Borna Barisic (32), Stefano Denswil (31), Mislav Orsic (31) ve John Lundstram (30) vasat performanslarıyla Trabzonspor'un ritmini bozdu.

LUNDSTRAM SIFIR ÇEKTİ
İkinci kez bordo-mavili formayı giyen Nwakaeme, yavaşlığıyla saç baş yoldururken eski şaşalı günlerini aratıyor. 52 gündür sahaya çıkamayan Savic, sakatlıktan kurtulamıyor. Sol beki domine etmesi için alınan Barisic, Eren'in yedeği oldu. Disiplinsizlik sonucu kadro dışı kalan Denswil ve Orsic, kötü örnek teşkil ederken Lundstram da 17 maçta skora hiçbir katkıda bulunamayarak kayıplara karıştı.

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Fırtına’nın gözü ‘yaşlı’
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