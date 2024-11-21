Fırtına’nın gözü ‘yaşlı’

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ezon başında 13 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da transferlerin yaş ortalaması 25 oldu. Gençleştirme operasyonuna 19.7 milyon Euro harcayan bordo-mavililerde Malheiro, Cihan, Draguş ve Cham ilk 11'de yer edindi.
Ancak sezon başında genç isimleri yönlendirmesi istenen ve örnek olması beklenen takımın ağabeyleri, Edin Visca (33) haricinde dibe vurdu. Yüksek maaşları ile dikkat çeken ve yaşları 35'e dayanan Anthony Nwakaeme (35), Stefan Savic (33), Borna Barisic (32), Stefano Denswil (31), Mislav Orsic (31) ve John Lundstram (30) vasat performanslarıyla Trabzonspor'un ritmini bozdu.
LUNDSTRAM SIFIR ÇEKTİ
İkinci kez bordo-mavili formayı giyen Nwakaeme, yavaşlığıyla saç baş yoldururken eski şaşalı günlerini aratıyor.
52 gündür sahaya çıkamayan
Savic, sakatlıktan kurtulamıyor.
Sol beki domine etmesi için alınan
Barisic, Eren'in yedeği oldu. Disiplinsizlik
sonucu kadro dışı kalan
Denswil ve Orsic, kötü örnek teşkil
ederken Lundstram
da 17 maçta
skora hiçbir katkıda
bulunamayarak
kayıplara karıştı.