Fırtına’nın gücü AEK’ya yetmedi

ynadığı son 2 hazırlık maçında Rabotnicki'yi 4-1, Triglav'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, dün ise AEK Atina'ya 3-1 yenildi.'dan naklen yayınlanan Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadelede Yunan ekibi, kalesini birçok pozisyonda başarılı şekilde savundu. Maçın hemen başında ve31'de ise bir kenar ortasında savunmanın gözü önündeki paslaşma sonucunda topu alan Garcia, fileleri havalandırıp AEK'yı öne geçirdi. 41'de de55'te Bakasetas'ın ortasında Maxi Gomez iyi yükselerek kafayla golü attı. 68'de rakip penaltı kazansa daBenkovic'in şok sakatlığı sonrası dağılan Trabzonspor savunması, 76'da yine bir dalgınlık yaşayınca kenardan gelen ortayı Van Weert ağlara gönderdi.maç 3-1 AEK galibiyetiyle tamamlandı.Kurtardığı penaltının yanı sıra birçok pozisyonda da önemli işlere imza attı.Herkesin savunmayı çekip toparlamasını beklediği Denswil, bunu başaramadığı gibi verilen pozisyonlarda da basit hatalar yaptı ve arkaya çok adam kaçırdı.Özellikle ilk hamlelerdeki başarılarıyla dikkat çekse de henüz uyum sorununu tam olarak aşamadı. Hava topu hakimiyetiyle parlayan oyuncu, şanssız bir sakatlık da yaşadı.Defansif orta saha bölgesinde sade ve risk almayan oyunuyla dikkat çekse de oyun kurma ve takımı yönlendirme konusunda aynı üretkenliği gösteremedi. Birbiriyle uyum sağlamakta zorlanan orta sahada Kourbelis de çok öne çıkamadı.