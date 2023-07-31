Fırtına’nın gücü AEK’ya yetmedi

Taraftarının önünde sahaya çıkan bordo-mavililer, bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Cezayı önce Garcia, sonra Eliasson kesti. Gomez’in golü farkı indirse de Van Weert skoru ilan etti
Oynadığı son 2 hazırlık maçında Rabotnicki'yi 4-1, Triglav'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, dün ise AEK Atina'ya 3-1 yenildi. A Spor'dan naklen yayınlanan Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadelede Yunan ekibi, kalesini birçok pozisyonda başarılı şekilde savundu. Maçın hemen başında ve özellikle20 ile 25. dakikalar arasındaFırtına, üst üste pozisyonlar bulsada değerlendiremedi. 31'de ise bir kenar ortasında savunmanın gözü önündeki paslaşma sonucunda topu alan Garcia, fileleri havalandırıp AEK'yı öne geçirdi. 41'de de Eliasson, kaleci Uğurcan'ın uzanamadığınoktadan meşin yuvarlağıdireğe çarptırarak ağlara yolladı. 55'te Bakasetas'ın ortasında Maxi Gomez iyi yükselerek kafayla golü attı. 68'de rakip penaltı kazansa da Garcia'nın şutunu Uğurcaniki hamlede kontrol etmeyi başardı. Benkovic'in şok sakatlığı sonrası dağılan Trabzonspor savunması, 76'da yine bir dalgınlık yaşayınca kenardan gelen ortayı Van Weert ağlara gönderdi. 82'de Bakasetas,kazanılan penaltıyı golle sonuçlandıramayınca maç 3-1 AEK galibiyetiyle tamamlandı.
KİM NASIL OYNADI? UĞURCAN ÇAKIR: Kurtardığı penaltının yanı sıra birçok pozisyonda da önemli işlere imza attı. STEFANO DENSWIL: Herkesin savunmayı çekip toparlamasını beklediği Denswil, bunu başaramadığı gibi verilen pozisyonlarda da basit hatalar yaptı ve arkaya çok adam kaçırdı. FILIP BENKOVIC: Özellikle ilk hamlelerdeki başarılarıyla dikkat çekse de henüz uyum sorununu tam olarak aşamadı. Hava topu hakimiyetiyle parlayan oyuncu, şanssız bir sakatlık da yaşadı. DIMITRIOS KOURBELIS: Defansif orta saha bölgesinde sade ve risk almayan oyunuyla dikkat çekse de oyun kurma ve takımı yönlendirme konusunda aynı üretkenliği gösteremedi. Birbiriyle uyum sağlamakta zorlanan orta sahada Kourbelis de çok öne çıkamadı.