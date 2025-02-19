Fırtına’nın lideri Folcarelli

Trabzonspor'un öne geçmesine rağmen Beşiktaş deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilginin yankıları sürüyor. Oyun ve skor olarak eleştirilen ve takımda değişime gidecek Şenol Güneş, orta sahadaki liderini buldu. Ara transferin son gününde kadroya katılan Fransız oyuncu kısa sürede dikkat çekti. Tim Jabol-Folcarelli, Gaziantep maçıyla takımın yeni orta saha lideri olacak. Savunma ile orta saha arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlama, hücum organizasyonlarına yön verme ve zaman zaman skora katkı sağlama konusunda Folcarelli'ye tam yetki verilecek. Scout ekibinin geçmiş analizine göre; 25 yaşındaki oyuncu sorumluluk almaktan kaçınmıyor.



SÖZ GÜNEŞ'TE

BEŞİKTAŞ maçında küfür edilen kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır'a sahip çıkmadığı için eleştirilen Şenol Güneş, bunun üzerine basın toplantısı yapma kararı aldı. Tecrübeli teknik adam, bugün 11.00'de basının karşısına çıkacak. Hem o maçta yaşananları hem de takımın durumunu anlatacak.