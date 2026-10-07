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Giriş Tarihi: 7.10.2026

Fırtına’nın Viking planı!

Teknik direktör Thomas Reis ile transfer listesi üzerinde çalışan bordo-mavili yönetim, ilk hedef olarak Midtjylland’da forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Billing’i gözüne kestirdi

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ÇAĞDAŞ HALICI
Fırtına’nın Viking planı!
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Devre arası için çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Thomas Reis ile bir araya gelerek yapılacak takviyeler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Önceliği orta sahaya veren bordo-mavililer, iki sezon önce de radarına giren Philip Billing'i bir kez daha masaya getirdi. Danimarkalı futbolcu için oyuncu izleme komitesinin verdiği raporları değerlendiren Alman çalıştırıcının, transfere sıcak baktığı öğrenildi. Sezon başında Aral Şimşir ve Franculino Dju'yu transfer ettiği Midtjylland'da forma giyen 30 yaşındaki orta sahanın şartları için kulübüyle temasa geçilerek operasyonun başlatılacağı kaydedildi.

4 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Geçtiğimiz yaz 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bournemouth'tan Midtjylland'a transfer olan 1.93 boyundaki Billing, güçlü fiziği ve tecrübesiyle ön plana çıkıyor. 6-8 numara pozisyonlarında görev alan oyuncunun, Danimarka temsilcisiyle 2030'a kadar kontratı var. Scout ekibi, oyunu iki yönüyle de oynayabilmesiyle öne çıkan futbolcu için top kazanma, hava toplarında üstünlük kurma ve hücuma hızlı çıkışlarıyla takıma önemli katkı yapabileceği yönünde bilgi verdi. Öte yandan teknik ekibe Alman kaleci antrenörü Marco Knoop dahil edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#THOMAS REİS #ARAL ŞİMŞİR #TRABZONSPOR
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Fırtına’nın Viking planı!
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