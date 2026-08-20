Fırtına’ya genç golcü

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Trabzonspor, hücum bölgesi için yeni bir ismi gündemine aldı. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; bordo- mavililer,için bir girişim yaptı. Karadeniz kulübünün, genç golcü için Suudi Arabistan temsilcisine 15 milyon Euro değerinde resmi bir teklif sunduğu bildirildi. Al-İttihad'ın da 15 milyon Euro'luk bu teklifi geri çevirdiği veTrabzonspor cephesi bu transfer iddiasını şimdilik doğrulamazken, genç oyuncunun potansiyelinin yüksek olduğu öğrenildi. İlenikhena, bu sezon takımıyla çıktığı 2 müsabakada 2 gol atmayı başardı