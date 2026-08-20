Fırtına’ya genç golcü

Trabzonspor, hücum bölgesi için yeni bir ismi gündemine aldı. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; bordo- mavililer, Al-İttihad'ın 20yaşındaki Nijeryalıasıllı Fransızforvet oyuncusuGeorgeİlenikhena
için bir girişim yaptı. Karadeniz kulübünün, genç golcü için Suudi Arabistan temsilcisine 15 milyon Euro değerinde resmi bir teklif sunduğu bildirildi. Al-İttihad'ın da 15 milyon Euro'luk bu teklifi geri çevirdiği ve oyuncununbonservisi için kapıyı20 milyon Euro'dan açtığıaktarıldı.
Trabzonspor cephesi bu transfer iddiasını şimdilik doğrulamazken, genç oyuncunun potansiyelinin yüksek olduğu öğrenildi. İlenikhena, bu sezon takımıyla çıktığı 2 müsabakada 2 gol atmayı başardı
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör