Fırtına’ya İspanyol kule

Real Valladolid’te sözleşmesi biten 1.90’lık İspanyol stoper, bordo-mavili kulüp ile 3 yıllık kontrat imzalamak için yarın Türkiye’ye gelecek
Savunmaya yapacağı takviye için uzun süredir çalışan Trabzonspor, Real Valladolid ile sözleşmesi biten İspanyol oyuncu Joaquin Fernandez'i renklerine bağlıyor. 3 yıllık anlaşmasağlanan 1.90'lık stoper,senede 1.3 milyonEuro maaş alacak. Yarın Türkiye'ye gelmesi beklenen tecrübeli futbolcunun, cuma günü takımla antrenmana çıkacağı öğrenildi. 5 yıl formasını giydiği İspanyol ekibinde geçtiğimiz sezon La Liga'da ve İspanya Kral Kupası'nda 29 maça çıkan ve 2 bin 338 dakika sahada kalan Fernandez, 1 gol attı.